سهر الصايغ تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. والجمهور: "ملكة الأناقة"

روبي جريئة وهيدي كرم في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

وفاة ابنة الشاعر مصطفى حدوتة بعد شهر في الحضانة

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سهر الصايغ الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، على السوشيال ميديا

ونشرت سهر صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أسود قصير، والتقطت صورًا بجوار "البيانو".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا دكتور" ،"الأسود يليق بك"، "القمر بتاعنا"، "تألقي يا ملكة الأناقة"، "في منتهى الشياكة".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sahar El-saigh سهر الصايغ‎‏ (@‏‎saharelsaigh‎‏)‎‏

وتشارك سهر الصايغ في مسلسل "أسود باهت" بطولة، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، محمد حجازي مصمم جرافيك المسلسل، وإشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سهر الصايغ بالجزء الرابع من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا..

إيرادات الأحد.. "الهوى سلطان" الأول و"دراكو رع" في المركز الأخير

كندة علوش تنشر صورا رومانسية مع عمرو يوسف.. وهنا الزاهد تعلق: "الزوجين المفضلين لدي"