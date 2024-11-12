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سهر الصايغ تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. والجمهور: "ملكة الأناقة"

09:00 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سهر الصايغ في أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    سهر الصايغ في أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    سهر الصايغ في أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    سهر الصايغ في أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    سهر الصايغ في أحدث ظهور
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سهر الصايغ الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، على السوشيال ميديا

ونشرت سهر صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أسود قصير، والتقطت صورًا بجوار "البيانو".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا دكتور" ،"الأسود يليق بك"، "القمر بتاعنا"، "تألقي يا ملكة الأناقة"، "في منتهى الشياكة".

وتشارك سهر الصايغ في مسلسل "أسود باهت" بطولة، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، محمد حجازي مصمم جرافيك المسلسل، وإشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سهر الصايغ بالجزء الرابع من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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