بالصور| هاني فرحات يحتفل بعقد قرانه على دنيا جمعة

كتبت- منى الموجي:

احتفل المايسترو هاني فرحات، قبل ساعات بعقد قرانه، على المنتجة دنيا جمعة، في حفل عائلي جمع الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن والمشاهير.

كان هاني فرحات أعلن "خطوبته" على المنتجة دنيا جمعة المشرفة على العديد من الحفلات الكبري في الوطن العربي، في شهر مارس الماضي، بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

هاني فرحات حقق نجاحات متتالية وذاعت شهرته كواحد من أهم الموسيقيين في الوطن العربي كما يثق فيه عدد كبير من النجوم الذي يعتمدون عليه في حفلاتهم لضمان خروج الحفل بأفضل صورة.

جدير بالذكر أن هاني شارك مؤخًرا في عدد كبير من الحفلات التي أقيمت في الوطن العربي، بينها حفلات احتفال المطربة أنغام بإطلاق ألبومها الجديد "تيجي نسيب".