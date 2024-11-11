الاستعدادات النهائية قبل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45

كتبت- منال الجيوشي

كشف الناقد خالد محمود رئيس المكتب الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، آخر الاستعدادات قبل انطلاق الدورة الـ 45 يوم الأربعاء المقبل 13 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المكتب الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد: "الدورة الـ 45 تتخطى تحديات كثيرة بعد تأجيلها العام الماضي بسبب أحداث غزة"

وأضاف: "تقدم فعاليات المهرجان وجبة سينمائية دسمة حيث يعرض أكثر من 190 فيلم، من فيلم الافتتاح أحلام عابرة بجانب عرض مجموعة أفلام عالمية صُورت داخل الأراضي المصرية".

واستكمل الناقد خالد محمود: "ونلقي الضوء كيف تفكر السينما الفلسطينية في وضع قضيتها ونوجه من مهرجان القاهرة رسالة كبيرة لدعم شعب فلسطين والقضية"

وتابع: "سيتم منح جائزة التميز بالدورة الجديدة للفنان أحمد عز، وتذهب جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر للمخرج الكبير يسري نصرالله، وسيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش صاحب الأوسكار في حفل الافتتاح، والمسابقة العربية هذا العام بها زخم كبير حوالي 14 فيلم ولأول مرة يُعرض في آفاق عربية هذا الكم من الأفلام"

وتابع: "مهرجان القاهرة يحاول هذا العام يطرح أسماء وأفلام جديدة، وهناك اهتمام بالسينما العربية وبجانب ذلك تواجد قوي للسينما العالمية حيث حرص على ذلك الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان والناقد عصام زكريا مدير المهرجان على تواجد أفلام عالمية قوية وبتجارب سينمائية جديدة"

واختتم الناقد خالد محمود: "هناك أفلام حظيت بتقدير كبير من نقاد العالم تُعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى اهتمام بالسينما القصيرة حيث يُعرض أكثر من 34 فيلم قصير هذا العام والأفلام القصيرة أصبحت تشكل أهمية كبيرة في مهرجانات العالم"

مؤكدًا على توسع في دور العرض للراغبين في حضور أفلام المهرجان بوسط البلد والسادس من أكتوبر ومدينة نصر والتجمع الخامس بعيدًا عن محيط دار الأوبرا.

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