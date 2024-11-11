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"من غير ضرب".. ماجدة خيرالله تكشف رأيها بفيلم "الهوى سلطان"

03:17 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فيلم الهوى سلطان
  • عرض 3 صورة
    بوستر فيلم الهوى سلطان
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كتب- هاني صابر:

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، رأيها بفيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

ونشرت خيرالله، بوستر الفيلم، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "من غير ضرب وعنف ولا مطاردات واستعراض عضلات منفوخة ومن غير عربيات بتتقلب، ونكات لفظية سخيفة استطاع (الهوى سلطان) أن يتغلغل لمشاعر الجماهير، وينال إعجابهم، ويتصدر الصفوف، الفن الجميل مش محتاج دوشة".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، وآخرين، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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