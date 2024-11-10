بالصور.. عزاء الفنان حمدي الرملي بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة

بالصور.. أول تعليق من أحمد شيبة بعد حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- صموئيل عادل

أقيم منذ قليل، عزاء الفنان حمدي الرملي بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة

واستقبل شقيق الفنان الراحل وأسرته، العزاء، عقب صلاة المغرب.

ورحل الفنان حمدي الرملي عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، وكان آخر أعماله مسلسل "فراولة"، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر.