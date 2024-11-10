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بالصور.. عزاء الفنان حمدي الرملي بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة

07:31 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عزاء الفنان حمدي الرملي
  • عرض 5 صورة
    عزاء حمدي الرملي بمسجد الخلفاء الراشدين
  • عرض 5 صورة
    عزاء الفنان حمدي الرملى بالجيزة
  • عرض 5 صورة
    أسرة حمدي الرملى تستقبل عزاءه بالجيزة
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- صموئيل عادل
أقيم منذ قليل، عزاء الفنان حمدي الرملي بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة

واستقبل شقيق الفنان الراحل وأسرته، العزاء، عقب صلاة المغرب.

ورحل الفنان حمدي الرملي عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، وكان آخر أعماله مسلسل "فراولة"، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر.

حمدي الرملي عزاء حمدي الرملي أسرة حمدي الرملي
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