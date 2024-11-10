محمد فراج يوجه رسالة تهنئة لأبطال فيلم "الهوى سلطان"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان محمد فراج، رسالة تهنئة لأبطال فيلم "الهوى سلطان" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي.

ونشر "فراج" بوستر العمل من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "ألف مبروك يا حبايبي يا شاطرين، يا جامدين، ما شاء الله ردود الفعل على الفيلم تحفة، برافو".

وتابع: "وسلام مربع بقا من القلب كله حب لأخويا وعشرة عمري أحمد داود، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، ودايمًا ناجح وبالك رايق يا حبيبي".

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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