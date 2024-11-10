إعلان

محمد فراج يوجه رسالة تهنئة لأبطال فيلم "الهوى سلطان"

12:02 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الفنان محمد فراج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان محمد فراج، رسالة تهنئة لأبطال فيلم "الهوى سلطان" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي.

ونشر "فراج" بوستر العمل من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "ألف مبروك يا حبايبي يا شاطرين، يا جامدين، ما شاء الله ردود الفعل على الفيلم تحفة، برافو".

وتابع: "وسلام مربع بقا من القلب كله حب لأخويا وعشرة عمري أحمد داود، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، ودايمًا ناجح وبالك رايق يا حبيبي".

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

0

اقرأ أيضًا:

"حمدي كوبرا".. إنجي علاء تروج لأول سيناريوهات الموسم الأول من مسلسل "القصة الكاملة"

قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم هانكس "Here"

صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع ابنته "جنى".. ما علاقة الفنان أحمد عز؟

حدث بالفن| وفاة والدة أحمد مكي ونقل محيي إسماعيل المستشفى وفنانة تطلب الدعاء لوالدتها

محمد فراج فيلم الهوى سلطان أبطال فيلم الهوى سلطان رسالة تهنئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع مع المرض

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"