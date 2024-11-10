تامر حسني يطلب الدعاء لوالدة مي عز الدين

كتبت- سهيلة أسامة:

طلب الفنان تامر حسني من متابعيه الدعاء لوالدة الفنانة مي عز الدين بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكتب حسني من خلال خاصية "القصص القصيرة": "نسألكم الدعاء لوالدة مي عز الدين، هي في أشد الحاجة لدعائنا".

وطلبت مي عزالدين من الجمهور الدعاء لوالدتها، وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع "إنستجرام": "أرجو الدعاء لوالدتي".

وكانت مي، كشفت في وقت سابق عن معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

وعرض مؤخرا لـ مي عزالدين مسرحية "قلبي وأشباحه" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة عمرو يوسف وحمدي الميرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد.

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