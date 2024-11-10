بسبب أزمته الصحية.. محيي إسماعيل يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان محيي إسماعيل تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأوضح المخرج أشرف فايق، أن أزمة محيي الصحية حدثت عقب الاحتفال بعيد ميلاده، حيث كان متواجدا في نادي نقابة الممثلين رفقة عدد من الأصدقاء، وأنه أصيب بنزلة برد شديدة، وبعد ساعات من وصوله إلى المنزل شعر بارتفاع في درجات الحرارة، وتعب في المعدة، مما جعل أسرته تنقله إلى المستشفى ولا يزال يخضع للعلاج.

كما حرص المخرج أشرف فايق على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو النقابة عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان محيي إسماعيل كانت بالجزء الثاني من فيلم "الكنز: الحب والمصير" عام 2019.

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