زوج الفنانة شيماء سيف يكشف مفاجأة بشأن تأخر إنجابهما

كتب- هاني صابر:

كشف المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، مفاجأة بشأن تأخر إنجابهما.

ونشر كارتر، صورة له مع زوجته شيماء سيف، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها انتي لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوة كده خسيتي يعني هتخلفي وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".

وتابع: "وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".

واستكمل: "ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدا بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب".

وأضاف زوج شيماء سيف: "وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيئ بميعاد واحنا لسه ميعادنا مجاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم".