بالصور.. أشرف زكي يؤدي مناسك العمرة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة صور من داخل الحرم المكي.

وظهر وهو يرتدي ملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة وعلق: "الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، من خير بقاع الأرض، الحمد والشكر لله".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أشرف زكي كانت بمسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط نخبة من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية.

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