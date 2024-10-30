"أجرى مكالمة هاتفية".. مصطفى كامل يكشف الحالة الصحية للكينج محمد منير

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية بعد الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عن نقله إلى العناية المركزة، مؤكدا:"حالته زي الفل".

وأضاف:"جمعني حديث معه منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة".

وأوضح:" أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان على نفسه ولا صحة لدخوله العناية المركزة".