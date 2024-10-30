"أجرى مكالمة هاتفية".. مصطفى كامل يكشف الحالة الصحية للكينج محمد منير
05:10 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية بعد الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عن نقله إلى العناية المركزة، مؤكدا:"حالته زي الفل".
وأضاف:"جمعني حديث معه منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة".
وأوضح:" أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان على نفسه ولا صحة لدخوله العناية المركزة".
الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل يطمئن علي محمد منير الحالة الصحية للكينج محمد منير الفنان محمد منير محمد منير بصحة جيدة
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