بالصور.. حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

ودع الفنان حسين فهمي، شقيقه الفنان مصطفى فهمي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم

وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمي

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم النجمة ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، النجم خالد النبوي

وشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد النيل بالدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٢ عام، بعد صراع مع المرض

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب)