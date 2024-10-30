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بالصور.. حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة

02:52 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    سيارة نقل الفنان مصطفى فهمي لمثواه الأخير
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    مقابر عائلة الفنان مصطفى فهمي
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    وصول جثمان مصطفى فهمي لمقابر العائلة
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    أصدقاء ومحبي وأهالي مصطفى فهمي يودعونه لمثواه الأخير
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    حسين فهمي وميرفت أمين يستقبلان عزاء مصطفى فهمي في المقابر
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    جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمي
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    لحظات توديع مصطفى فهمي لمثواه الأخير
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    عائلة مصطفى فهمي يودعونه لمثواه الأخير
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    أصدقاء مصطفى فهمي يشيعون جثمانه
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    الحزن يسيطر على مشيعي جنازة مصطفى فهمي
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    سيارة نقل جثمان مصطفى فهمي
  • عرض 15 صورة
    توديع مصطفى فهمي لمثواه الأخير
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    حضور جنازة الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 15 صورة
    الحزن يسيطر على حضور جنازة مصطفى فهمي
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- هاني رجب

ودع الفنان حسين فهمي، شقيقه الفنان مصطفى فهمي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم

وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمي

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم النجمة ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، النجم خالد النبوي

وشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد النيل بالدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٢ عام، بعد صراع مع المرض

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب)

حسين فهمي ميرفت أمين مصطفى فهمي جنازة حسين فهمي
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