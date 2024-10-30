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بحضور شقيقه حسين.. الصور الأولى من جنازة الفنان مصطفى فهمي

01:08 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    الصور الأولى من جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    صور من جنازة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 22 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
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كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان الكبير مصطفى فهمي

وشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد النيل بالدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٢ عام، بعد صراع مع المرض

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب) وغيرها من الأعمال

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