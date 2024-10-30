شقيق الراحل حسن يوسف يكشف لمصراوي قرار الأسرة بشأن إقامة العزاء

كتب-مصطفى حمزة:

كشف مدير التصوير محمد يوسف، موقف الأسرة من إقامة عزاء شقيقة الفنان الراحل حسين يوسف، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

مدير التصوير محمد يوسف، في تصريح خاص لـ" مصراوي" وقال: "الأسرة قامت أمس بتشيع الجنازة والدفن في مقابر العائلة في السادس من أكتوبر على طريق الواحات، بعد أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد"

وعن موعد ومكان العزاء، قال: "ما عانيناه من صعوبات في المدافن، وحتى صلاة الجنازة من زحام وتدافع غريب، بسبب كمية الناس اللي بتصور، والتي وصلت للأسف لدرجة التوحش ودفع الحضور بطريقة عجيبة، أوصلنا أننا قررنا إلغاء العزاء"

مدير التصوير محمد يوسف، كان قد أعلن عن رحيل الفنان حسن يوسف، عن عمر 90 عاما، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته"