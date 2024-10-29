تعرف على الآية التي أوصى حسن يوسف بكتابتها على قبره "فيديو"

رحيل الفنان حسن يوسف، اليوم الثلاثاء، جدد الحديث عن وصايا الفنان الراحل.

الفنان الراحل، في حوار أجراه مع "مصراوي" ، قال : "أنا أحب يتكتب على قبري آيات قرآنية، وتحديدا ما كُتب على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، بس أنا مش حافظ الآيات، لكن حافظ رقمها في سورة الأنبياء، من الآية 101 حتى الآية 103".

والآيات التي قصدها الفنان الراحل حسن يوسف هي قوله تعالى في سورة الأنبياء: "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)".

الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد"

محمد يو سف، شقيق الفنان الراحل، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".