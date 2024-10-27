بالصور- تشييع جثمان الفنانة شريفة ماهر من مسجد مصطفى محمود

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- محمود بكار:

شيع منذ قليل جثمان الفنانة شريفة ماهر، وسط غياب نجوم الفن من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين

وكشف عن خبر الوفاة نجلها سليم سنجر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها"، كما أكد الخبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وشاركت الراحلة شريف ماهر مع عدد من أبرز النجوم وصناع السينما المصرية طوال مسيرة حافة بالأعمال المميزة كان أبرزها "ارحم دموعي" عام 1954، فيلم "شاطئ الحب" عام 1961، فيلم "رابعة العدوية" عام 1963، وكانت آخر مشاركاتها بظهورها كضيف شرف بمسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014.

اقرأ أيضًا:

بفستان قصير.. 10 صور لإطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي

عفاف مصطفى: اتشتمت بأفظع الشتائم وقالوا إني عجوز متصابية

شيرين عبد الوهاب تستعد للقاء مع جمهورها عبر لايف على "تيك توك" في هذا الموعد