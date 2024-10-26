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تعرف على موعد ومكان جنازة شريفة ماهر

11:20 م السبت 26 أكتوبر 2024

شريفة ماهر

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كتب- مروان الطيب:

رحلت الفنانة شريفة ماهر عن عالمنا اليوم السبت عن عمر يناهز 92 عامًا، وكشف عن خبر الوفاة نجلها سليم سنجر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء في وقت لاحق.

وشاركت الراحلة شريف ماهر وتعاونت مع عدد من أبرز النجوم وصناع السينما المصرية طوال مسيرة حافة بالأعمال المميزة كان أبرزها "ارحم دموعي" عام 1954، فيلم "شاطئ الحب" عام 1961، فيلم "رابعة العدوية" عام 1963، وكانت آخر مشاركاتها بظهورها كضيف شرف بمسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014.

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