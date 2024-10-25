إعلان

صورة- دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى "جودي"

08:13 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

الفنانة دنيا عبد العزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن إنجاب طفلتها الأولى والتي أطلقت عليها اسم "جودي" وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بزوجها ظهرا خلالها وهما متشابكا الأيدي وبينهما حذاء طفلتهما جودي وعلقت: "24/10/2024 الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا امي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يارب".

احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بزواجها على المهندس مصطفى كامل بشهر مايو عام 2022، في حفل عائلي بمدينة نويبع في سيناء وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب عدد من نجوم ونجمات الفن.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دنيا عبد العزيز كانت بمسلسل "المداح ج4: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

دنيا عبد العزيز

اقرأ أيضا:

وفاة والدة الفنان أحمد عصام.. موعد ومكان الجنازة

بالصور.. تفاصيل الحفل الأسطوري لـ عمرو دياب بالكويت

الفنانة دنيا عبد العزيز دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى انستجرام دنيا عبد العزيز دنيا عبد العزيز ترزق بجودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
" ضربني وزنقني في الحيطة".. جيهان سلامة تكشف رد فعل زوجها بعد مشاهدة أحد أفلامها

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو