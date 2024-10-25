"يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش".. أحمد عصام يطلب الدعاء لوالدته

كتب- مروان الطيب:

طلب الفنان ومصمم عروض الألعاب النارية أحمد عصام، من متابعيه الدعاء لوالدته نظرًا لتعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر أحمد عصام، صورة مع والدته، وعلق عليها: "يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي، أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة للدعاء الآن".

ويشارك أحمد عصام بتصميم الألعاب النارية بعدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء منهم الفنان تامر حسني نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعهما وشاركا من قبل بأكثر من عمل فني.

يذكر أن، أحمد عصام يشارك بفيلم "آل شنب" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية المقرر عرضه نهاية شهر أكتوبر الجاري.





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