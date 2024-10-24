قبل ساعات من انطلاقه.. فنانات خطفن الأنظار في مهرجان الجونة

كتبت- نوران أسامة:

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

خلال السنوات الماضية خطفت بعض النجمات الأنظار بعد ظهورهن في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بمجموعة من الفساتين والإطلالات.

ونستعرض لكم أبرز الإطلالات لنجوم الفن والسينما على السجادة الحمراء:

من بينهم أسماء جلال، لبلبة، درة، سمية الخشاب، منة شلبي، نجلاء بدر، شيرين رضا، نسرين طافش، ليلى علوي، بشرى، ياسمين صبري، يسرا، شيرين رضا.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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