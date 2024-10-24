في ذكرى عيد ميلاده.. صلاح السعدني يتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان الراحل صلاح السعدني، تريند محرك البحث "جوجل"، والذي حلت ذكرى ميلاده أمس الموافق 23 أكتوبر.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل صلاح السعدني.

- من مواليد 23 أكتوبر 1943، حصل على بكالوريوس الزراعة.

- صديق الفنان عادل إمام، وتخرج معه وعمل معه في مسرح الجامعة.

- الشقيق الأصغر للكاتب الساخر (محمود السعدني).

- كانت أول أعماله مسلسل "الرحيل" عام 1960.

- غاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل "الضحية".

- شارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء".

- من أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة".

- أُثيرت حوله عدة شائعات عن وفاته منها في 1 يوليو 2022.

- وصل عدد أعماله الفنية لـ 211 عملا فنيا.

- كانت آخر أعماله الفنية مسلسل "بيت القاصرات" عام 2013، بطولة داليا البحيري، لقاء سويدان، نهال عنبر.

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