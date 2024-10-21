على ظهر حصان.. أحمد العوضي يواصل التحضير لـ مسلسل "فهد البطل"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه، لقطات أثناء التضحير لتصوير مسلسل فهد البطل، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر العوضي مقطع فيديو وهو يتدرب على ركوب الخيل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "حصاني كان دلال المنايا فهد البطل حضر".

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مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركه البطولة: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

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