أول تعليق من الممثل شريف بديع بعد خطوبته

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- مروان الطيب:

علق الممثل الشاب شريف بديع على خطوبته من الممثلة جنة عبدالمنعم، وذلك بعدما عرض عليها الزواج في حفل تامر حسني الذي أقيم الخميس الماضي.

ونشر شريف بديع مقطع فيديو من كواليس حفل الخطوبة الذي أقيم بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "أصدق إحساس ممكن أكون حسيته في حياتي، وقد إيه ربنا كرمني وعوضني ورزقني بيكي، بحمد ربنا إن اليوم ده جه ولسه بحلم بجوازنا، ربنا يخليكي ليا ويكفينا شر العين ويرزقني رزقك".

وخصص الفنان تامر حسني إحدى فقرات حفله الغنائي بناء على طلب شريف بديع الذي قام بالتقدم لخطبة صديقته على المسرح وسط مباركة تامر حسني، وظهر تامر في مقطع فيديو نشره موقع "عرب وود" وبجانبه شريف، ليطلب الأخير من حبيبته التواجد على المسرح، وعلق: "تتجوزيني"، لتعلن جنة موافقتها، ليتدخل تامر حسني مازحًا: "أيوة إيه؟، أنا مش موافق، بتقولي أيوة بناء على إيه؟".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sherif Badie Emam شريف بديع‎‏ (@‏‎sherifbadieemam‎‏)‎‏

يذكر أن شريف بديع شارك الفنان تامر حسني بطولة فيلم "تاج" عام 2023، وكانت أخر مشاركاته بمسلسل "وبينا ميعاد ج2" وسط نخبة من النجوم: الفنان صبري فواز، والفنانة شيرين رضا وتم عرضه مطلع العام الجاري.

اقرأ أيضا:

جوري بكر بعد طلاقها للمرة الثانية: "أبويا وأمي اتطلقوا قدامي وأثر على نفسيتي"

فيفي عبده بالحجاب: "قلبي بيتقطع عشان فلسطين ولبنان ومليش نفس أعمل حاجة"



