سبب خروج مسلسل يحيى الفخراني مبكرا من دراما رمضان 2025

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كتب- هاني صابر:

كشف المنتج جمال العدل، عن سبب خروج مسلسل "الأستاذ" للفنان الكبير يحيى الفخراني من موسم دراما رمضان 2025.

وقال العدل، ببرنامج "حديث القاهرة": "كان فيه تحضيرات للمسلسل، والمخرج ماندو العدل كان أمل حياته يعمل مشروع للدكتور يحيى الفخراني نظرا لقيمته الكبيرة جدا وأيضا نحن كشركة كانت لدينا نفس الرغبة".

وتابع: "توقفنا لسببين.. السبب الأول إن الدكتور يحيى الفخراني مبيحبش يدخل العمل إلا بعد ما المسلسل كله يتكتب وواجهنا ضيق الوقت، والسبب الثاني إن الشركة التي تشتري المسلسل تأخرت علينا جدا في الرد".

وأضاف: "مانقدرش نقدم دكتور يحيى الفخراني، وهو ركن ركين من أركان الدراما المصرية والعربية في عمل مش معمول مظبوط، وغير صحيح إن المخرج غادر العمل.. مفيش نصيب في رمضان، جايز نعمل المسلسل خارج رمضان أو رمضان 2026".

يذكر أن، يحيى الفخراني عرض له في دراما رمضان 2024 مسلسل "عتبات البهجة" وشاركه البطولة جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، صفاء الطوخي، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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