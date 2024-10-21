إعلان

هكذا روجت سارة سلامة لمسلسلها الجديد "نقطة سودة"

10:56 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

سارة سلامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة سارة سلامة، لمسلسلها الجديد "نقطة سودة" على طريقتها الخاصة.

ونشرت سارة، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا مسلسل نقطة سودة ابتداء من ٥ نوفمبر".

مسلسل" نقطة سوداء" بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، إخراج محمد أسامة.

View this post on Instagram

A post shared by Sarah (@sarahahmedsalama)

سارة سلامة نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسما شريف منير تعترف: "عشت علاقات مش مرتاحة فيها"

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو