هكذا روجت سارة سلامة لمسلسلها الجديد "نقطة سودة"
10:56 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
كتب- هاني صابر:
روجت الفنانة سارة سلامة، لمسلسلها الجديد "نقطة سودة" على طريقتها الخاصة.
ونشرت سارة، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا مسلسل نقطة سودة ابتداء من ٥ نوفمبر".
مسلسل" نقطة سوداء" بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، إخراج محمد أسامة.
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