هكذا روجت سارة سلامة لمسلسلها الجديد "نقطة سودة"

كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة سارة سلامة، لمسلسلها الجديد "نقطة سودة" على طريقتها الخاصة.

ونشرت سارة، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا مسلسل نقطة سودة ابتداء من ٥ نوفمبر".

مسلسل" نقطة سوداء" بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، إخراج محمد أسامة.