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بالصور- عمرو مصطفى يستقبل العزاء في الشاعر أحمد علي موسى

08:56 م السبت 19 أكتوبر 2024
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    توافد نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة على عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 15 صورة
    أهل وأصدقاء أحمد علي موسى يستقبلون الوافدين على العزاء
  • عرض 15 صورة
    الفنان عمرو مصطفى في عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 15 صورة
    توافد نجوم الفن وشخصيات عامة على عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 15 صورة
    عزاء أحمد علي موسى في الشيخ زايد
  • عرض 15 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى بحضور نجوم الفن
  • عرض 15 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى في الشيخ زايد
  • عرض 15 صورة
    استقبال الوافدين على عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 15 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 15 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى في مسجد الشرطة
  • عرض 15 صورة
    محمد رحيم يصل عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 15 صورة
    عمرو مصطفى يستقبل الوافدين على عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 15 صورة
    نجوم الفن في عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 15 صورة
    عزاء أحمد علي موسى بحضور الأهل والأصدقاء
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على عزاء الشاعر أحمد علي موسى الذي يقام مساء اليوم السبت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وجاء في مقدمة الحضور الفنان والملحن عمرو مصطفى الذي استقبل الوافدين على العزاء وسط تأثره برحيل صديقه.

توفي الشاعر أحمد علي موسى يوم الجمعة 18 أكتوبر عن عمر 45 عامًا بعد معاناة من مشاكل قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، قبل ساعات من وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

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عمرو مصطفى العزاء أحمد علي موسى مسجد الشرطة
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