حدث بالفن| وفاة مؤلف "تملي معاك" وشيرين تحسم لقب "صوت مصر" وخالد الصاوي يثير الجدل

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ محمود شاهين يكشف حقيقة علاقته بـ إلهام صفي الدين، وفاة الشاعر أحمد علي موسى عن 45 عامًا، شيرين عبدالوهاب ترد على جدل لقب"صوت مصر"، معجب يطلب يد حبيبته في حفل تامر حسني، خالد الصاوي يكشف لأول مرة عن سبب خلافه مع كريم عبد العزيز والسقا وتامر حسني، ريهام عبد الغفور تروج لآخر مسلسل لوالدها قبل رحيله" نقطة سوده"، وغيرها من الأخبار.