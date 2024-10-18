"وهب روحه فدا أرضه".. خالد النبوي يعلق على استشهاد يحيى السنوار



كتب- مروان الطيب:

علق الفنان خالد النبوي على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي تم تصفيته في غزة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر النبوي رسالة مؤثرة نعى بها السنوار عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "سقطت ذراعك، فالتقطها واضرب عدوك، هذا ما قاله محمود درويش، وهذا ما فعله السنوار، ألف رحمة ونور على كل شهيد، وهب روحه فدا أرضه".

وكانت آخر مشاركات الفنان خالد النبوي بفيلم "أهل الكهف" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمي، صبري فواز، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان خالد النبوي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "إمبراطورية م" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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