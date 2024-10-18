حميد الشاعري ينعى الشاعر أحمد علي موسى

كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان حميد الشاعري، الشاعر أحمد علي موسى الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وسط حالة حزن انتابت الوسط الغنائي.

نشر الشاعري صورة أرشيفية للشاعر الراحل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة الشاعر أحمد علي موسى اللهم أغفر له وأرحمه وأجعله من أهل الفردوس".

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

يذكر أن، الشاعر أحمد علي موسى قدّم الكثير من الأغاني مع كبار المطربين، منهم عمرو دياب، وراغب علامة، ومصطفى قمر، وأصالة، وتامر حسني، ورامي صبري وغيرهم. ومن أشهر أعماله: "تملي معاك - عمرو دياب، غمضت عيني - رامي صبري، بناءًا على رغباتك - أصالة، عاشق سحر عينيك - فارس، جات تصالحني - مصطفى قمر، يا دايرة - عمرو مصطفى، من أول عمري - فضل شاكر".





اقرأ أيضا:

أميرة أديب: "على جثتي إن ده يحصل واللي مصدق ميعرفنيش"

شيرين عبدالوهاب ترد على جدل لقب"صوت مصر": "اسمي لوحده لقب"