أحدهم سياسية.. محمد ممدوح يكشف عن 3 شخصيات يتمنى إجراء لقاء معهم (فيديو)

كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان محمد ممدوح ضيفًا ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، على إذاعة راديو "نجوم إف إم".

وتمنى ممدوح، استضافة 3 أشخاص وإجراء لقاء معهم، وهم (الفنان ماجد الكدواني - عمرو موسى - والده)، متابعًا: "هسألهم على حاجات كتيرة لما أقابلهم".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎NogoumFM‎‏ (@‏‎nogoumfm‎‏)‎‏

وعرض للفنان محمد ممدوح مؤخرًا فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، وفيلم "أهل الكهف" اللذان عرضا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، إلى جانب فيلم "إكس مراتي". كما يشارك الفنانة دنيا سمير غانم بطولة فيلمها الجديد "روكي الغلابة".

اقرأ أيضا..

أحلام تعتذر لشيرين عبد الوهاب لهذا السبب

"تصل لـ 4 آلاف جنيه".. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بالأوبرا