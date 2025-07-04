لليوم الخامس.. "مملكة الحرير" الأكثر مشاهدة على "يانغو بلاي"

كتبت- منى الموجي:

أعلن تطبيق "يانغو بلاي" أن مسلسل "مملكة الحرير" حقق انطلاقة استثنائية، مسجّلًا رقمًا قياسيًا في عدد المشاهدات منذ يوم عرضه الأول، إذ تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على التطبيق، وذلك لليوم الخامس على التوالي، كما تصدرت عبارة "موعد عرض مملكة الحرير" مؤشرات البحث في عدد من الدول العربية.

المسلسل من إخراج وتأليف الدكتور بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" بالتعاون مع "كونكر"، ويتصدر بطولته النجم كريم محمود عبدالعزيز، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

يتكوّن "مملكة الحرير" من 10 حلقات، ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على التطبيق.

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