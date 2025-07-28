إعلان

بالفيديو.. طرح البرومو الترويجي لـ مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

07:28 م الإثنين 28 يوليو 2025

ما تراه ليس كما يبدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة برومو ترويجي لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو "، المقرر عرضه يوم 9 أغسطس المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصاتها الرقمية.

ونشرت الشركة برومو المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "في حاجات بتبان واضحة بس الحقيقة غير اللي أنت شايفها خالص، ما تراه، ليس كما يبدو ".

يتكون مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو "، من 35 حلقة، مقسمة إلى 7 قصص منفصلة، تمتد كل قصة على مدار 5 حلقات، وتُقدَّم كل حكاية بفريق عمل مختلف، سواء على مستوى الأبطال أو الكُتّاب أو المخرجين، مع توحيد الطابع البصري والفكري تحت مظلة واحدة هي: "ما تراه ليس كما يبدو".

ومن أبرز النجوم المشاركين في بطولات الحكايات: أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال.

اقرأ أيضا..

"راكعة على قدميها".. ماجدة الرومي تقدم العزاء إلى فيروز

صفاء جلال بعد نقلها للمستشفى: "ادعولي"

ما تراه ليس كما يبدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان