بالفيديو.. طرح البرومو الترويجي لـ مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة برومو ترويجي لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو "، المقرر عرضه يوم 9 أغسطس المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصاتها الرقمية.

ونشرت الشركة برومو المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "في حاجات بتبان واضحة بس الحقيقة غير اللي أنت شايفها خالص، ما تراه، ليس كما يبدو ".

يتكون مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو "، من 35 حلقة، مقسمة إلى 7 قصص منفصلة، تمتد كل قصة على مدار 5 حلقات، وتُقدَّم كل حكاية بفريق عمل مختلف، سواء على مستوى الأبطال أو الكُتّاب أو المخرجين، مع توحيد الطابع البصري والفكري تحت مظلة واحدة هي: "ما تراه ليس كما يبدو".

ومن أبرز النجوم المشاركين في بطولات الحكايات: أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال.

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