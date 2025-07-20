كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد علي رزق رسالة تهنئة وشكرا لنجوم وصناع مسلسل "كتالوج".

ونشر رزق بوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "يا حلاوتكم يا طعامتكم يا جمالكم يا رقتكم، فراج،،ريهام عبد الغفور،،خالد كمال،،سماح أنور،، تارا عماد،،صدقي صخر،، بيومي فؤاد،،أحمد عصام..دنيا سامي ،، علي البيلي،،ريتا عبد العزيز، حتى الضيوف "كابتن بيبو،،حنان مطاوع،،حمزه العيلي،،أمينة خليل،، محمد محمود عبد العزيز ،،طه دسوقي،،محمد شاهين،،چيلان علاء،،رافعي،،عزه لبيب"

وأضاف: "شكراً المنتج أحمد الجنايني، السينارست أيمن وتار، المخرج وليد الحلفاوي، شكراً لكل صناع هذا العمل الفني إللي ورا الكاميرا".

تدور أحداث مسلسل "كتالوج" حول يوسف الذي يفقد زوجته أمينة بشكل مفاجئ، فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية طفليهما، وتتبدل حياته تمامًا حين يكتشف أن زوجته الراحلة تركت له عددًا من الفيديوهات التربوية، وكأنها كانت تضع بين يديه كتالوجًا لحياته من بعدها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، بيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي.

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