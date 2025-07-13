إعلان

بعد الإشادات الواسعة.. 25 صورة للنجم يحيى الفخراني من عرض "الملك لير"

08:22 م الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    يحيى الفخراني يبدع في مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    يحيى الفخراني وطارق دسوقي في مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    يحيى الفخراني في عرض مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    يحيى الفخراني في دور الملك لير
  • عرض 25 صورة
    مشهد من مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    يحيى الفخراني يبدع في مسرحية الملك لير (2)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني (3)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني (2)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني
  • عرض 25 صورة
    تحية الجمهور لأبطال مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    ايمان رجائي في مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    النجم يحيى الفخراني
  • عرض 25 صورة
    الملك لير يحيى الفخراني
  • عرض 25 صورة
    الفنان يحيى الفخراني
  • عرض 25 صورة
    الفنان طارق الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    الجمهور في العرض المسرحي للملك لير
  • عرض 25 صورة
    احداث مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    احداث مثيرة في مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    ابطال مسرحية الملك لير
  • عرض 25 صورة
    ابطال مسرحية الملك لير يحتفلون مع الجمهور
  • عرض 25 صورة
    ابطال مسرحية الملك لير (2)
  • عرض 25 صورة
    طارق الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    يحيى الفخراني يبدع في مسرحية الملك لير (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أبدع النجم الكبير يحيى الفخراني في أداء مسرحية "الملك لير"، أمس السبت، في ليلة استثنائية على خشبة المسرح القومي، ليعيد بذلك وهج المسرح الكلاسيكي ويثبت من جديد قدرته الفائقة على تجسيد الشخصيات المركبة، في عمل فني ضخم من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، وإخراج شادي سرور.

شهدت الليلة الثالثة للعرض حضورًا جماهيريًا غفيرًا، تفاعل بحماس مع كل مشهد، وعبر عن انبهاره بـ أحداث المسرحية المثيرة.

يحيى الفخراني، ببراعته المعهودة، جسّد شخصية "لير" بروح ملحمية، مزج فيها ببراعة فائقة بين القوة والضعف، الحكمة والجنون، استطاع النجم أن يخطف الأنظار بأدائه المتقن وانفعالاته الصادقة، ليقدم تجربة مسرحية لا تُنسى.

يذكر أن النجم يحيى الفخراني سبق أن قدم النسخة الأولى من المسرحية على المسرح القومى، في 2001، مع المخرج الراحل أحمد عبدالحليم، ثم عاد ليقدم النسخة الثانية على المسرح الخاص، في عام 2019، مع المخرج تامر كرم.

"الملك لير" من بطولة النجم يحيى الفخراني، وتعرض الملك لير، أيام الخميس، الجمعة، السبت، والأحد من كل أسبوع.

ويشارك في المسرحية كلًا من، وطارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقي أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

اقرأ أيضا..

احتفالًا بالصيف| أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هنا الزاهد.. ونجوم الفن يعلقون

بالصور.. مي سليم تخطف الأنظار من أمام شواطئ العلمين الجديدة

يحيى الفخراني مسرحية الملك لير المسرح القومي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء