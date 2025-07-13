كتب - معتز عباس:

أبدع النجم الكبير يحيى الفخراني في أداء مسرحية "الملك لير"، أمس السبت، في ليلة استثنائية على خشبة المسرح القومي، ليعيد بذلك وهج المسرح الكلاسيكي ويثبت من جديد قدرته الفائقة على تجسيد الشخصيات المركبة، في عمل فني ضخم من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، وإخراج شادي سرور.

شهدت الليلة الثالثة للعرض حضورًا جماهيريًا غفيرًا، تفاعل بحماس مع كل مشهد، وعبر عن انبهاره بـ أحداث المسرحية المثيرة.

يحيى الفخراني، ببراعته المعهودة، جسّد شخصية "لير" بروح ملحمية، مزج فيها ببراعة فائقة بين القوة والضعف، الحكمة والجنون، استطاع النجم أن يخطف الأنظار بأدائه المتقن وانفعالاته الصادقة، ليقدم تجربة مسرحية لا تُنسى.

يذكر أن النجم يحيى الفخراني سبق أن قدم النسخة الأولى من المسرحية على المسرح القومى، في 2001، مع المخرج الراحل أحمد عبدالحليم، ثم عاد ليقدم النسخة الثانية على المسرح الخاص، في عام 2019، مع المخرج تامر كرم.

"الملك لير" من بطولة النجم يحيى الفخراني، وتعرض الملك لير، أيام الخميس، الجمعة، السبت، والأحد من كل أسبوع.

ويشارك في المسرحية كلًا من، وطارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقي أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

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