كندة علوش تستعد لتصوير كواليس مسلسل ابن النصابة"

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة كندة علوش لبدء تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "ابن النصابة"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت "علوش" جمهورها مجموعة من الصور من كواليس التصوير، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ادعولنا.. ابن النصابة".

وظهر في الصور عدد من أبطال في العمل، منهم: الفنان معتز هشام، الفنانة ياسمينا العبد، الفنانة انتصار، وحمزة دياب، والمؤلف أحمد عبدالوهاب.

يُذكر أن كندة علوش شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال عمل درامي شاركها في بطولته كل من: نيللي كريم، روبي، چيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، ومحمد ممدوح.

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