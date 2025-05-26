"يانغو بلاي" تكشف عن الإعلان التشويقي لـ"مملكة الحرير"

كتبت- منى الموجي:

نشرت منصة "يانغو بلاي" الإعلان التشويقي لمسلسل "مملكة الحرير"، المنتظر عرضه قريبًا، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.

يكشف الإعلان عن قصة ملحمية تدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.

إلى جانب النجم كريم محمود عبدالعزيز، يضم العمل نخبة من النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

جدير بالذكر أن مسلسل مملكة الحرير يتكوّن من 10 حلقات.