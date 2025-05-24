هنا الزاهد تنشر صورًا جديدة مع كريم عبدالعزيز من مسرحية "الباشا"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادته بالمشاركة في العرض المسرحي "الباشا" استمر عرضها على مدار 4 أيام في جدة بدءًا من يوم 21 مايو الجاري، وتنتهي اليوم الموافق 24 مايو.

ونشرت هنا مجموعة صور مع النجم كريم عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مسرحية الباشا، من البداية إلى النهائية، شكرًا لكل من جعل هذه المسرحية لا تنسى! إنه ليس عملًا منفردًا. ممتن للغاية للفريق المذهل الذي أعاد هذه اللعبة إلى الحياة - على المسرح، خلف الكواليس، وفي كل مكان بينهما".

وتلقت هنا الزاهد وفريق العمل، التهنائي، من نجوم الفن، أبرزهم، الفنانة غادة عبدالرازق، المطربة بسمة بوسيل، الفنانة بسنت شوقي، وغيرهم.

ويشارك في بطولة مسرحية "الباشا"، كل من كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، وويزو، وهيدي كرم، وحاتم صلاح، وجان رامز، ومن تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، وإخراج رامي إمام.

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