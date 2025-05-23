الأحد.. عايدة الأيوبي ضيفة "صاحبة السعادة"

القاهرة- مصراوي:

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المعروض على قناة "dmc"، المطربة عايدة الأيوبي وذلك يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري.

اللقاء يأتي في حلقة استثنائية تغرد فيها المطربة عايدة الأيوبي بأجمل ما غنت وتحكي عن مشوارها الفني، كما تكشف عن العديد من الأسرار التي تبوح بها لصاحبة السعادة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"صاحبة السعادة" يذاع الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

جدير بالذكر أن عايدة الأيوبي ذاع صيتها في التسعينيات وحققت نجاحا كبيرا بعد إصدارها ألبوم "على بالي"، واعتزلت الغناء وارتدت الحجاب بعد ظهورها بفترة قصيرة، قبل أن تعود لتغني بالحجاب، وتشارك في إحياء الحفلات الغنائية وتلتقي بجمهورها من جديد.