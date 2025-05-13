بالصور.. عزة لبيب تشارك في "حرب الجبالي"

كتبت- منال الجيوشي

تنتظر الفنانة عزة لبيب عرض مسلسل "حرب الجبالي" الذي ينطلق بدءًا من الأحد 18 مايو، وهو من إخراج محمد أسامة وتأليف سماح الحريري، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، هبة مجدي، خالد أحمد صلاح، نسرين إمام، انتصار، لقاء سويدان، ريم أحمد.

وأعربت الفنانة عزة لبيب عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أن كواليس التصوير كانت مليئة بالحب والتعاون والاحترافية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عزة لبيب مسلسل "الكابتن" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب