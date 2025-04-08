"شهر ونص بروفات".. بيومي فؤاد يكشف كواليس مسرحية شمس وقمر

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان بيومي فؤاد كواليس تصوير مسرحية شمس وقمر، والتي تعرض حاليا على مسرح

وقال بيومي في لقائه ببرنامج "عرب وود"، على موقع إنستجرام: "الناس بتعتقد أن المسرحيات اللي بنعرضها في السعودية بتحصل في وقت قليل او بنعمل بروفات قليلة، لكن إحنا قعدنا أكتر من شهر ونصف بنعمل بروفات شمس وقمر في القاهرة قبل ما نعمل 5 أيام بروفات هنا في السعودية قبل العرض".

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"شمس وقمر" تأليف محمد عز الدين، حسين عيد، إخراج عمر المهندس، بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، صلاح الدالي، مصطفى البنا.

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