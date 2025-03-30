مسلسل "الأميرة" الحلقة الأخيرة.. دخول نيقولا معوض السجن ورجوع نجل ياسمين صبري

كتبت- نوران أسامة:

عرضت منذ قليل الحلقة 15 من مسلسل "الأميرة" بطولة ياسمين صبري

وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز ما جاء في الحلقة:

بدأت الحلقة بذهاب أسامة (نيقولا معوض) إلى منزل أهل طليقته زينب (ياسمين صبري)، محاولًا تبرئة نفسه موضحًا أن نانسي (مها نصار) قامت بخداعه وفبركة تسجيلات صوتية للإيقاع بينهما والزواج منه.

وذهب أسامة لزينب يوضح لها ما حدث، ونجح محاميها بالتنسيق مع هارون (نضال الشافعي) للحصول على مستندات تدينه.

تقرر زينب استغلال الفرصة وخداع أسامة، مشترطة عليه طلاق نانسي، ليطردها من المنزل، ولكن سرعان ما تتخذ زينب خطوة مفاجئة، وتبلغ الشرطة عن أسامة، ويتم القبض عليه بتهم بتوظيف الأموال والتزوير.

وتنتهي الأحداث بدخول أسامة السجن، و تستعيد زينب ابنها سيف، وتحتفل بعيد ميلاده.

ويعرض مسلسل "الأميرة" على شاشة قناة "ON" في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

تدور أحداث المسلسل حول زينب، التي تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد دخولها القفص الذهبي، حيث تواجه العديد من الأزمات مع زوجها، الذي يسعى لفرض سيطرته الكاملة عليها والتحكم في جميع تفاصيل حياتها، لكنها ترفض الاستسلام لهذا الواقع.

مسلسل "الأميرة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.