رمضان 2025.. القائمة الكاملة لـ مسلسلات الـ15 حلقة على منصة "Watch It"

كتب - معتز عباس:

يشهد رمضان 2025 منافسة شرسة لأكثر من عمل درامي متنوع، ما بين مسلسلات طويلة تمتد حلقاتها إلى 30 حلقة، وأخرى قصيرة تكتفي بـ 15 حلقة.

هذا التنوع يتيح للمشاهد حرية الاختيار بين القصص والموضوعات المختلفة، ويضمن له وجبة دسمة من الإثارة والتشويق طوال شهر رمضان.

ونستعرض المسلسلات المكونة من 15 حلقة والتي ستعرض على منصة "watch it"، حصريًا في شهر رمضان:

مسلسل الكابتن

مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة، ويتناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي، ويقدم أكرم حسني في العمل شخصية طيار، يتعرض لمفارقات كوميدية.

يشارك في بطولة "الكابتن"، أكرم حسني وآية سماحة، أحمد عبد الوهاب، الفنانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وئام مجدي، وآخرين.

مسلسل النُص

مسلسل "النص" هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ويشارك ببطولته كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

مسلسل "النُص"، من إخراج حسام علي، ويشارك في بطولته: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي.

مسلسل عقبال عندكم

تدور أحداث المسلسل في إطار حلقات متصلة منفصلة حيث يتضمن العمل الدرامي، عرض حكاية مختلفة كل حلقتين، يقدمها الزوجين، في إطار اجتماعي مليء بالكوميديا والأحداث الشيقة.

مسلسل عقبال عندكوا، مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، علاء مرسي، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، وإسماعيل فرغلي، من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل.

مسلسل عايشة الدور

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، لسيدة تتفرغ لتربية أبنائها بعد انفصالها عن زوجها، لكن تمر بمواقف كوميدية ودرامية كثيرة.

مسلسل "عايشة الدور" من بطولة دنيا سمير غانم ونور محمود وأميرة أديب وماجد القلعي وميشيل ميلاد وفدوى عابد، من إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، ويتكون من 15 حلقة.

مسلسل لام شمسية

تدور أحداث مسلسل لام شمسية حول قضية هامة تهم الأمن الاجتماعي في مصر، وهي ظاهرة التعدي على الأطفال.

مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة ويُعرض مع المسلسلات التي من المقرر طرحها في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

مسلسل حسبة عمري

يناقش مسلسل "حسبة عمري" حقوق المرأة بعد الطلاق، وكيف تتعرض للظلم من زوجها وأقاربها، لتطالب بطلة المسلسل بحق الكد والسعاية وتحصل في النهاية على نصف ممتلكات زوجها.

مسلسل "حسبة عمري"، بطولة روجينا وعمرو عبدالجليل ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار من الدراما الاجتماعية، عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة التي يحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع، قصة ومعالجة، أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

يشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته: فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبدالغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبدالحميد، محمد السويسي.

مسلسل قهوة المحطة

مسلسل "قهوة المحطة"، يعرض في سياق اجتماعي مشوق، ويكشف عن جريمة قتل يتعرض لها أحد الأشخاص، لتشهد الحلقات مفاجآت غير متوقعة.

يشارك في بطولة مسلسل "قهوة المحطة"، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أحمد غزي، حسن أبوالروس، رياض الخولي، علاء مرسي، ضياء عبد الخالق، غادة طلعت، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إسلام خيري، ومن المقرر عرضه على قنوات المتحدة في رمضان.

مسلسل ولاد الشمس

يشارك النجمان أحمد مالك وطه دسوقي، في السباق الرمضاني بمسلسل يحمل اسم "ولاد الشمس".

تدور أحداث "ولاد الشمس" فى اطار درامي تشويقي، حول قصة صديقين وهما أحمد مالك وطه دسوقي، نشأ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما ودخولهم عالم السرقة والجرائم.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام.

مسلسل قلبي ومفتاحه

تستعد منصة WATCH IT لطرح مسلسل "قلبي ومفتاحه" في رمضان 2025، والذي تدور أحداثه حول شخص يدعى عزت، سائق يلتقي براكبة تُدعى ميار ويشعر بجاذبية قوية تجاهها، ميار هي مطلقة ثلاث مرات من سعد، وتطمح ألا تعود إليه، لكن تخشى أن ياخذ ابنها منها، في لقائهما الثاني، يُصدم عزت عندما تقترح عليه ميار الزواج.

يضم مسلسل "قلبي ومفتاحه" عدد من النجوم وهم، آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، عايدة رياض، غادة طلعت، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل إخواتي

مسلسل "إخواتي يتكون من 15 حلقة، المقرر عرضه في رمضان 2025، تشهد أحداثه وقوع جريمة قتل حيث يتم قتل زوج إحدى بطلات العمل، ويبحثن الثلاثة عن القاتل

ويشارك في مسلسل إخواتي مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم نيللي كريم، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل جودر 2

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر" حول استمرار معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز.

مسلسل "جودر 2"بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس وجيهان شماشرجي ووفاء عامر ووليد فواز وغادة طلعت وعايدة رياض وتارا عماد وآخرون، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل الشرنقة

تقرر عرض مسلسل "الشرنقة"، المكون من 15 حلقة، في شهر رمضان المبارك، على منصة "watch it".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية تدعى "حازم إبراهيم" يجسدها الفنان أحمد داوود، والذي يعمل محاسبًا في أحد الشركات الكبرى، لكنه يكتشف أسرار خطيرة وغير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه إلى رحلة مليئة بالصراع والمفاجآت.

مسلسل "الشرنقة"، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، بطولة أحمد داود سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز،علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبدالله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين.

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