رمضان 2025.. خالد سرحان: انضمام نجوم جدد لـ"المداح" إضافة حقيقية

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان خالد سرحان ببطولة الجزء الخامس من "المداح: أسطورة العهد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة MBC مصر.

وقال في بيان صحفي إن شخصية "حسن" التي يؤديها خلال الأحداث مُمتدة من الأجزاء الأولى، وهو شخص متوازن يُخطيء ويُصيب وأحيانا الجمهور يتعاطف معه.

وأوضح خالد سرحان أن دوره في المداح لا يُشبه أي عمل شارك فيه، وقال إن أجواء العمل مُريحة جدا نفسياً وهناك حالة من الصفاء النفسي في الأجواء العامة تنعكس على أداء كل العاملين.

وأشار خالد سرحان إلى أن انضمام نجوم جُدد في كل موسم تُمثل إضافة حقيقية للعمل، وعن وجود مسحة كوميدية في بعض مشاهده أشار إلى أنه مُحب للبسمة حتى لو كانت الشخصية جادة، وقال إن هناك بعض المشاهد الطريفة في خضم الأحداث الجادة وخصوصاً التي تجمعه بالفنان الكبير أحمد بدير.

ويشهد الموسم الجديد مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.