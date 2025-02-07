رمضان 2025.. محمد رجب لـ"مصراوي": "متفائل بـ الحلانجي وفيلمي الجديد اسمه كوكتيل"

كتبت- منى الموجي:

يواصل النجم محمد رجب تصوير دوره في مسلسل الحلانجي الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 بعد أيام قليلة.

وقال رجب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "بقدم دور نصاب"، وعن المنافسة مع الأعمال المقرر عرضها في رمضان 2025، علق "الواحد بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا، وإحنا أخدنا وقت طويل في الورق، ومتفائل خير بالعمل ويعمل حاجة مختلفة".

ولفت رجب إلى أنه يستعد لتقديم فيلم جديد خلال الفترة المُقبلة "بحضر لفيلم بعنوان كوكتيل مع المنتج أحمد السبكي"، كما أكد أنه يتمنى تقديم عمل مسرحي قريبا.

"الحلانجي" تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، محمود قابيل، أحمد وفيق، محمد لطفي.

جدير بالذكر أن محمد رجب أطل على جمهوره كضيف شرف في رمضان 2024، من خلال مسلسل "الحشاشين"، وقدم شخصية الحاكم السابق لقلعة ألموت. "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.