رمضان 2025.. "TOD" تعرض "في لحظة" بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة TOD، التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، عن إطلاق مسلسلها الجديد "في لحظة"، إذ من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

المسلسل هو أحدث إنتاجات TOD Studios Production، دراما تجمع بين الرومانسية والانتقام، على مدار 30 حلقة.

تستعرض أحداث مسلسل "في لحظة" الخط الفاصل بين الحب والكراهية، إذ تؤدي لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من الأحداث، ومع تصاعد المشاعر تتشابك الرغبة في العدالة مع العطش للانتقام، مما يؤدي إلى كشف أسرار تغيّر مصير الأبطال.

"في لحظة" من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويضم نخبة من النجوم: أحمد فهمي في دور سيف وميرنا نور الدين في دور فريدة، إلى جانب نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.