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رمضان 2025.. محمد ممدوح يقدم مسلسل "هات وخد" على "إنرجي"

09:56 م الخميس 06 فبراير 2025
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كتبت- منى الموجي:

تعاقد النجم محمد ممدوح على تقديم مسلسل إذاعي يبث ضمن مسلسلات رمضان 2025، في شهر مارس المُقبل.

وكشف راديو إنرجي 92.1 عن تعاقده مع ممدوح، ومن المقرر أن يكون المسلسل عمل موسيقي، ويحمل اسم "هات وخد"، تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي .

وشهدت ستديوهات إنرجي حضور ممدوح للتعاقد، بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي، والتي قالت في بيان صحفي إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان محمد ممدوح وخاصة في هذه التجربة التي يتم تقديمها عبر أثير إنرجي لأول مرة وعبر أثير مختلف الإذاعات.

كانت الفنانة غادة عادل تعاقدت على تقديم مسلسل اللمبة الزرقا عبر محطة راديو إنرجي 92.1 في رمضان 2025، من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

محمد ممدوح عايدة سعودي هات وخد مسلسلات رمضان 2025 زهرة رامي
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