بصحبة أسماء جلال وعلي قاسم.. طه دسوقي يروج للحلقة الأخيرة من مسلسل "فقرة الساحر"

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كتب - معتز عباس:

حرص الفنان الشاب طه دسوقي، على الترويج للحلقة الأخيرة من مسلسل "فقرة الساحر"، والذي يعرض حاليًا على منصة "يانجو بلاي".

ونشر طه، صورة تجمعه بـ أسماء جلال وعلي قاسم، أبطال "فقرة الساحر"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "النهاردة الحلقة الأخيرة من مسلسل فقرة الساحر، حاجات كتير بسطتني فيه بس أكتر مكسب اني خرجت منه باتنين صحاب جداد".

وأضاف: "اللي لسة متفرجش حابب اقوله المسلسل ده أحلى لو شوفته على بعضه مرة واحدة تقدر تبدأ دلوقتي الحلقات كلها موجودة".

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مسلسل "فقرة الساحر" من بطولة أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، ومن تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، والذي يعرض على منصة" يانجو بلاي".

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