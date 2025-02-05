إعلان

بصحبة أسماء جلال وعلي قاسم.. طه دسوقي يروج للحلقة الأخيرة من مسلسل "فقرة الساحر"

10:33 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طه دسوقي واسماء جلال وعلي قاسم في كواليس فقرة الساحر (2)
  • عرض 4 صورة
    طه دسوقي وعلي قاسم وأسماء جلال
  • عرض 4 صورة
    طه دسوقي واسماء جلال وعلي قاسم في كواليس فقرة الساحر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان الشاب طه دسوقي، على الترويج للحلقة الأخيرة من مسلسل "فقرة الساحر"، والذي يعرض حاليًا على منصة "يانجو بلاي".

ونشر طه، صورة تجمعه بـ أسماء جلال وعلي قاسم، أبطال "فقرة الساحر"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "النهاردة الحلقة الأخيرة من مسلسل فقرة الساحر، حاجات كتير بسطتني فيه بس أكتر مكسب اني خرجت منه باتنين صحاب جداد".

وأضاف: "اللي لسة متفرجش حابب اقوله المسلسل ده أحلى لو شوفته على بعضه مرة واحدة تقدر تبدأ دلوقتي الحلقات كلها موجودة".

مسلسل "فقرة الساحر" من بطولة أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، ومن تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، والذي يعرض على منصة" يانجو بلاي".

اقرأ أيضا..

بالصور.. محمد محمود عبدالعزيز يصطحب زوجته بحفل أحمد سعد لطرح ألبومه الجديد "حبيبنا"

شيرين عبدالوهاب تنتصر في أزمة حذف الأغاني.. "المحكمة تُلزم روتانا بدفع هذا المبلغ"

طه دسوقي مسلسل فقرة الساحر أسماء جلال علي قاسم انستجرام طه دسوقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة