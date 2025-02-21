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إسعاد يونس تقدم حلقتين بعنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" ببرنامج "صاحبة السعادة"

10:00 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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    من حلقة رمضان في مصر حاجة تانية ببرنامج صاحبة السعادة
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    برنامج صاحبة السعادة يحتفل بقرب حلول شهر رمضان
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القاهرة- مصراوي:

تقدم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس يومي الأحد والاثنين في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، حلقتين بعنوان "رمضان في مصر حاجة تانية".

تستضيف إسعاد يونس خلال الحلقتين فريق "روح الشرق" بقيادة المايسترو محمود محسن، وتستضيف في الحلقة الأولى مهن مختلفة وهم: صاحب سلسلة عصائر، صانع الفوانيس رمضان طارق أبو العدب، وأحمد سيد عبدالجواد صاحب محلات مخللات، وكذلك بعض منسقي ومنظمي إفطار المطرية الشهير، وبينهم "عبدالفتاح حسن، أحمد محمد أحمد، إيهاب الشحات، مصطفى أحمد عبدالسلام".

وفي حلقة يوم الاثنين، يستضيف البرنامج المنشدين أحمد العامري وعلي أبو الدهب وأحمد خضر.

جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة حقق نجاحا كبيرا على مدار مواسمه المختلفة، وتستضيف من خلاله النجمة إسعاد يونس ضيوفا من مختلف المجالات، بينها الفنية والرياضية.

رمضان في مصر حاجة تانية إسعاد يونس صاحبة السعادة فوانيس رمضان روح الشرق
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