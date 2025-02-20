رمضان 2025.. جيهان الشماشرجي تكشف شخصيتها بمسلسل "إخواتي"

كتبت - نوران أسامة:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي، عن شخصيتها بمسلسلها الجديد " إخواتي" المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "الشماشرجي"، بوستر دعائي منفرد عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وكتبت: "نجلاء 2025".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، نبيل عيسى، روبي، محمد ممدوح، علي صبحي، تأليف، مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

كما تشارك جيهان الشماشرجي في دراما رمضان بمسلسل" جودر 2" بطولة ياسر جلال، وليد فواز، ياسمين رئيس، وغادة طلعت، وآخرين، وإخراج إسلام خيري.