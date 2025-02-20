إعلان

رمضان 2025.. جيهان الشماشرجي تكشف شخصيتها بمسلسل "إخواتي"

09:00 ص الخميس 20 فبراير 2025

جيهان الشماشرجي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي، عن شخصيتها بمسلسلها الجديد " إخواتي" المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "الشماشرجي"، بوستر دعائي منفرد عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وكتبت: "نجلاء 2025".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، نبيل عيسى، روبي، محمد ممدوح، علي صبحي، تأليف، مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

كما تشارك جيهان الشماشرجي في دراما رمضان بمسلسل" جودر 2" بطولة ياسر جلال، وليد فواز، ياسمين رئيس، وغادة طلعت، وآخرين، وإخراج إسلام خيري.

شماشششرجى

جيهان الشماشرجي مسلسل إخواتي مسلسلات رمضان 2025 رمضان 2025 إنستجرام جيهان الشماشرجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025