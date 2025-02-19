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"النُص" لـ أحمد أمين حصريا في رمضان على ON ويانجو بلاي

06:05 م الأربعاء 19 فبراير 2025

احمد امين مسلسل النص في رمضان

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كتب- هاني صابر:

يواصل الفنان أحمد أمين، تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "النُص" الذي يتألف من 15 حلقة تحت قيادة المخرج حسام علي، وذلك في عدة مواقع تصوير داخل القاهرة وخارجها.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، حيث سيُبث حصريًا على قناة ON، كما سيكون متاحًا رقميًا عبر منصة يانجو بلاي.

ويجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة. ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند العمل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، بإدارة محتوى من شركة Pensell، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

الفنان أحمد أمين مسلسل النص رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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